Alla riapertura del mercato estivo si profila un'intensa attività lungo l'asse che collega Juventus a Barcellona.



Bianconeri e blaugrana sono da tempo in contatti nel tentativo di definire un maxi-scambio che porterebbe Arthur in Piemonte e Pjanic in Catalogna. Tuttavia nell'operazione potrebbero rientrare anche altri profili. Un intreccio internazionale che potrebbe riguardare indirettamente anche il Genoa ed il particolare il rossoblù Cristian Romero.



Destinato a sbarcare a Vinovo con la fine di questo campionato, dopo l'anno di prestito appena trascorso in Liguria, il difensore argentino è uno dei profili che la Vecchia Signora vorrebbe proporre alla dirigenza spagnola per abbassare la quota monetaria necessaria alla chiusura dello scambio tra i due centrocampisti.



In ogni caso il futuro di Romero difficilmente sarà ancora al Genoa. Arrivato nell'estate di due anni fa per un paio di milioni dal Belgrano, El Cuti ha saputo imporsi nel palcoscenico della Serie A trascinando il Grifone alla salvezza nella passata stagione e guadagnandosi la chiamata della Juventus. Ora per lui c'è la prospettiva di compiere un nuovo grande balzo, andando a vestire la maglia di uno dei club più importanti al mondo affiancato il connazionale Lionel Messi.