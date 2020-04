Il futuro di Cristian Romero resta un'incognita.



Terminata la stagione in corso il centrale argentino saluterà il Genoa dopo due buone annate per approdare finalmente alla Juve, il club che la scorsa estate ha anticipato una fitta concorrenza assicurandosene il cartellino salvo lasciarlo ancora dodici mesi in prestito in Liguria.



Ora però per il Cuti il tempo dei saluti sembra ormai prossimo e nonostante il posto in bianconero per lui sia tutt'altro che assicurato, vederlo ancora esibirsi con la maglia del Grifone appare un'utopia di difficile realizzazione.



La Juve, infatti, sembra intenzionata a portare a Vinovo il giocatore non tanto per inserirlo in pianta stabile nel proprio organico, peraltro già super-affollato nel reparto arretrato, quanto per utilizzarlo come pedina di scambio in sede di mercato.

In particolare, secondo quanto racconta stamattina la Gazzetta dello Sport, Romero potrebbe finire alla Fiorentina, facilitando il trasferimento di Federico Chiesa dai viola alla Vecchia Signora.