La Juventus sembra sempre più convinta che Andrea Cambiaso sia l'uomo giusto per rinforzare la corsia mancina di Max Allegri.



Da settimane la dirigenza bianconera è al lavoro nel tentativo di convincere il Genoa a cedere il suo giovane esterno ma, complice anche una fitta concorrenza, al momento nessuna proposta ha trovato il benestare dei rossoblù che valutano il giocatore 10 milioni e che dalla sua cessione vorrebbero monetizzare il più possibile.



La Juve, dal canto suo, desidera abbattere il prezzo inserendo come parziale contropartita il cartellino di qualche suo giovane giocatore. Dopo vari tentativi respinti al mittente, il nome giusto in grado di solleticare la fantasia del Grifone potrebbe essere quello di Luigi Brunori, attaccante 27enne assoluto protagonista della recente cavalcata del Palermo dalla C alla B.



I rosanero vorrebbero ovviamente confermare il centravanti anche in cadetteria ma di fronte alla ragion di stato della casa madre bianconera non potrebbero far altro che adeguarsi.