Oltre al ritorno alla vittoria dopo oltre 80 giorni di astinenza, il Genoa contro l'Atalanta poteva anche festeggiare la doppietta del suo bomber Kris Piatek.



Invece la Lega Calcio ha comunicato di aver assegnato la prima rete segnata quest'oggi dai rossoblù non al centravanti polacco bensì al difensore dei bergamaschi Rafael Toloi, autore di una deviazione ritenuta decisiva sul colpo di testa dell'attaccante del Grifone terminato alle spalle di Berisha.



Piatek, che nel finale della stessa gara ha poi realizzato il gol del definitivo 3-1, sale dunque a 13 reti nella classifica marcatori e non a 14 come inizialmente ipotizzato.