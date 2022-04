Dura e netta presa di posizione da parte della 777 Partners in merito alle numerose voci diffuse si negli ultimi giorni riguardo alle questioni societarie. Con una nota diffusa nella tarda mattinata di oggi dai canali ufficiali del Genoa, la holding statunitense ha voluto riaffermare il proprio massimo impegno, presente e futuro, al timone del club più antico d'Italia: "777 Genoa CFC Holdings S.r.l., in qualità di azionista proprietario del 99.89% di Genoa CFC s.p.a., insieme a tutto il Gruppo 777 Partners, conferma e ribadisce il proprio impegno a lungo termine per riportare il Genoa dove gli compete, per storia e tradizione".



La 777 ha poi sottolineato l'importante sforzo anche economico compiuto nel periodo trascorso dal suo insediamento a Villa Rostan: "Nei primi mesi dall’acquisto della proprietà, il Gruppo 777 Partners ha investito nel Genoa oltre 50 milioni di Euro, a riprova della grande fiducia nel progetto di rilancio e di sviluppo del club. In merito alle fantasiose notizie apparse negli ultimi giorni su diversi organi di stampa, 777 Genoa CFC Holdings S.r.l., per ovvie ragioni di professionalità, eleganza e rispetto degli accordi presi, risponderà esclusivamente nelle sedi competenti, riservandosi ogni azione a tutela dell’immagine e della reputazione del Genoa, nonché del Gruppo 777 Partners". La nota si chiude infine con un richiamo di quelli che sono i traguardi che gli americani vogliono conseguire con il Grifone: "L’unico obiettivo di tutti è quello di restare concentrati sulle ultime cruciali partite della stagione. Forza Genoa!".