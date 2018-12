Saper cambiare l'andamento di una gara in corsa è una delle caratteristiche che sempre più contraddistinguono il calcio attuale.



Sempre più spesso infatti sono i cambi operati dagli allenatori a decidere e a volte capovolgere gli esiti degli incontri.



Una regola non scritta che tuttavia sembra non valere per il Genoa attuale. Nei 14 turni di campionato fin qui disputati, neppure una volta Il Grifone è infatti riuscito a trovare la via della rete con un giocatore subentrato dalla panchina.



Una statistica negativa, riportata questa mattina dalla Gazzetta Dello sport, che ovviamente colloca il club rossoblu in fondo alla speciale classifica guidata dal Napoli. Il Genoa è comunque in buona compagnia, visto che lo stesso dato è condiviso anche da Chievo e Fiorentina.