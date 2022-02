Tra le molte sindromi che sembrano aver colpito il Genoa questa stagione rientra anche la pareggite.



Se i rossoblù fanno fatica a fare gol e di conseguenza a vincere le proprie gare, come testimonia l'unico successo raggiunto in questa stagione, quello di Cagliari alla terza giornata, il rapporto con i pareggi è decisamente più frequente.



Dei 25 incontri fin qui disputati in campionato ben 12, praticamente uno su due, ha visto infatti Criscito e compagni uscire dal campo dopo essersi divisi la posta in palio con l'avversario di turno. Un record assoluto in Italia che resta tale anche uscendo dai confini nazionali.



Analizzando i cinque principali tornei europei (Inghilterra, Germania, Spagna, Francia oltre al nostro) si trova infatti un solo club che viaggia sulla medesima falsariga del Grifone: è il Brighton, in Premier League. A differenza del Genoa, che peraltro ha giocato due gare in più, i gabbiani del Sussex veleggiano piuttosto tranquillamente a metà classifica. Segno di come non tutte le X siano uguali.



Da quando poi Alexander Blessin si è seduto sulla panchina del club più antico d'Italia, questa tendenza è stata addirittura accentuata. In tre gare con il tecnico tedesco al suo timone il Grifone ha ottenuto altrettanti pareggi contro Udinese, Roma e Salernitana. Una tendenza che non fa che accentuare la sindrome da pareggite dei rossoblù.