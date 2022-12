: è quello che le sigle del tifo organizzato del Genoa aderenti allametteranno in atto domenica in occasione della sfida interna tra il Grifone e il Cittadella.I motivi di tale protesta vengono spiegati dagli stessi attuatori in un comunicato diffuso in mattinata. Una nota in cui si evince come gli obiettivi della silenziosa contestazione non siano dinamiche legate al campo o alle questione societarie del club rossoblù, quanto piuttosto la: "La repressione nell’ultimo periodo ha avuto un’impennata consistente in tutta Italia arrivando a colpire anche la nostra tifoseria - si legge nel comunicato - Noi che ne rappresentiamo la parte ultras non stiamo certo a piangerci addosso. Ci siamo sempre presi le nostre responsabilità, pagando per il nostro modo di vivere lo stadio con arresti, diffide e denunce. Ma adesso,muovendo i fili come fossimo burattini. Vogliamo dare un segnale a questi “signori” e allo stesso momento dimostrare la nostra vicinanza a chi è stato colpito da questi assurdi e sproporzionati provvedimenti (addirittura una ragazza di 18 anni) e per farlo c’è bisogno di tutti. Abbiamo deciso di stare seduti e in silenzio per i primi 15 minuti di partita perché il silenzio fa rumore, perché il silenzio vale più di mille parole".Il comunicato si chiude infine con una doverosa precisazione, riguardante, questa sì, direttamente il Genoa: "Ci teniamo inoltre a sottolineare che, seguendo la nostra linea,come abbiamo fatto fino adesso, incessantemente per tornare dove meritiamo…