La società temporeggia nel prendere una decisione; i tifosi, invece, si schierano apertamente per l'esonero di Alexander Blessin.



In attesa di capire quale strada sceglierà di intraprendere la dirigenza del Genoa riguardo al futuro della propria panchina, i sostenitori del Grifone, o almeno una parte di essi, scendono in campo per dare il proprio ben servito al tecnico tedesco.



Questa mattina presso il centro sportivo Gianluca Signorini di Pegli, peraltro chiuso agli allenamenti In quanto nella giornata odierna non sono previste sessioni di lavoro per i giocatori, è stato affisso un lenzuolo bianco con la scritta in rosso e blu "Blessin Game Over". A firmare l'esplicito messaggio i gruppi organizzati della Gradinata Nord, il cuore del tifo più caloroso del popolo genoano