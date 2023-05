Un anno fa il suo rigore fallito nei minuti di recupero del derby salvezza contro la SampdoriaAnche se la matematica arrivò soltanto qualche giorno dopo, quell'errore dagli undici metri venne interpretato come il segnale di resa del Grifone e del suo capitano proprio al cospetto del peggiore dei nemici. Un episodio doloroso, acuito dagli immancabili sfottò dei tifosi blucerchiati.nei confronti del destino e dei suoi detrattori di allora. L'immediato ritorno in Serie A dei rossoblù è il momento della catarsi per l'ex scugnizzo di Cercola che ora può considerare chiuso quel cerchio rimasto dolorosamente aperto per dodici lunghissimi mesi.Questa d'altronde era la sua missione. Archiviata la breve parentesi canadese, Mimmo è tornato a gennaio in quella che da una vita è casa sua. Lo ha fatto con un solo pensiero in testa: cancellare il momento più brutto della sua carriera.E ora che la missione può considerarsi conclusaQuella della redenzione. Quella del ritorno nel grande calcio del suo Grifone. E pazienza se ieri non è potuto scendere in campo nella decisiva gara con l'Ascoli. La sua presenza nello spogliatoio è bastata per contribuire a spingere i compagni verso il traguardo che tutti inseguivano.Perché in fondo, nella vita, spesso basta aspettare. Come afferma lo stesso Criscito sui social:. Come il Genoa in Serie A.