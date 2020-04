In attesa di capire se e quando finirà il campionato attuale, la Roma guarda già alla prossima stagione.



Tra gli obiettivi primari della dirigenza giallorossa c'è la ricerca di un vice Dzeko. Le intenzioni di Petrachi e soci sono quelle di portare a Trigoria un centravanti giovane ma già esperto della nostra Serie A. Un identikit che combacia alla perfezione con il profilo di Andrea Pinamonti.



L'attaccante di scuola Inter è stato prelevato a titolo definitivo dal Genoa lo scorso febbraio ma la sua avventura in rossoblù non è stata finora delle migliori. Convincere Preziosi a liberarsene non sarà comunque facile. Ecco allora che, secondo quanto riporta Il Romanista, la società giallorossa starebbe pensando ad uno scambio con l'ex rossoblù Diego Perotti. L'argentino, portato in Italia proprio dal Genoa, tornerebbe dunque in Liguria con il Grifone che, oltre al suo cartellino, riceverebbe anche un conguaglio oscillante tra i 10 e i 15 milioni di euro.