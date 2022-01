Il Genoa precipita sempre più verso la Serie B ma non tutti in casa rossoblù sembrano rassegnati alla retrocessione.Di certo non lo è capitanche, seppur assente nella disastrosa sconfitta di ieri contro lo Spezia, a fine gara ha voluto lanciare il suo messaggio a tifosi e compagni: "​In questo caso le strade sono due - ha scritto il difensore sulla propria pagina Instagram -cercando di uscire da questo momento. lo so, è dura per tutti ma. Dispiace tanto per tutti i tifosi che in ogni partita in casa e in trasferta ci sostengono nonostante tutte le difficoltà del momento. Oggi non ci sono scuse riguardo lache secondo me è statae ci prendiamo tutte le responsabilità. Responsabilità che tutti dobbiamo assumerci e lavorare su errori che commettiamo in campo e fuori...testa alta e lottiamo da grifoni".