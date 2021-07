Non soltanto Andrea Favilli. Il mercato della Salernitana sembra guardare con una certa insistenza in casa Genoa.



Oltre al centravanti pisano rientrato in Liguria dopo il prestito al Verona, il club campano avrebbe individuato almeno altri tre tesserati del Grifone che potrebbero tornare utili alla sua causa. Secondo quanto scrive il quotidiano Le Cronache, i granata vorrebbero mettere a disposizioni di Fabrizio Castori anche il difensore Mattia Bani, il centrocampista Kevin Agudelo e il trequartista Manolo Portanova.