Andrea Favilli è ormai ad un passo dal diventare il nuovo centravanti della Salernitana. Il club campano e il Genoa, detentore del cartellino dell'attaccante toscano, hanno trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore in prestito. Ma la sua potrebbe non essere l'unica operazione portata a termine dalle due società.



Nella ricerca di innesti d'esperienza per il proprio organico, la società granata ha messo nel mirino anche altri due tesserati rossoblù. Si tratta di Ivan Radovanovic e di Francesco Cassata. Secondo Sky Sport il Grifone si sarebbe preso qualche giorno di tempo prima di fornire una risposta.