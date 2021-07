Andrea Favilli è a un passo dal diventare il nuovo centravanti della Salernitana.



Nella giornata di ieri il club campano e il Genoa hanno infatti trovato l'accordo per il trasferimento in granata del centravanti pisano sulla base di un prestito annuale con diritto di riscatto che diverrebbe obbligo in caso di salvezza della squadra di Castori.



Alla definizione della trattativa manca però ancora l'ok da parte del giocatore che ha chiesto ai due club un po' di tempo per riflettere sulla cosa.