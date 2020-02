È arrivata quest'oggi, attorno all'ora di pranzo, la smentita di Aldo Spinelli riguardo ad un suo possibile ritorno alla guida del Genoa: "Non riprenderò mai più il Genoa - ha dichiarato l'imprenditore portuale a Primocanale - sono contento di quello che ho fatto in passato. E bisogna essere grati per quello che sta facendo adesso Preziosi, tredici anni di serie A e molti giocatori importanti, tra cui gli ultimi: Pinamonti e Favilli, fiori all’occhiello del calcio italiano. Più Koaumé".



L'ormai ex presidente del Livorno ha poi aggiunto: "Si è creata una situazione economica particolare, ma nessuno in Italia è disposto ad investire tra i 150 e i 200 milioni per rilevare il Genoa. Quindi, bisogna trovarlo all’estero, un imprenditore importante. Io ho il Genoa nel cuore e mi adopererò, attraverso le mie conoscenze, anche internazionali, per aiutare Preziosi a trovare un sostituto, nel momento in cui decidesse di lasciare".