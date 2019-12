Tra le delusioni della prima parte di stagione in casa Genoa rientra a pieno titolo Riccardo Saponara.



il trequartista forlivese, arrivato questa estate in prestito dalla Fiorentina, è uno dei candidati a lasciare la Genova rossoblù nelle prossime settimane. Dopo aver trovato pochissimo spazio prima con Andreazzoli poi con Thiago Motta, l'ex Milan appare destinato a ricevere il medesimo trattamento anche dal neo tecnico del grifone Davide Nicola e per questo starebbe pensando di cambiare aria.



Difficile per lui una permanenza a Firenze, più probabile invece la possibilità di tornare protagonista in un'altra piazza. Un timido interesse nei suoi confronti sembrano mostrarlo, a tal proposito, sia il Brescia che il Lecce, entrambe disposte eventualmente a prelevare il giocatore in prestito dai Viola.