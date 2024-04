Genoa, l'agente di Gilardino allontana il rinnovo: 'Pensa solo a finire la stagione'

Chi sperava che con la salvezza del Genoa ormai virtualmente raggiunta lapotesse avvicinarsi alla conclusione probabilmente si è sbagliato.Malgrado l'incontro avvenuto l'altro ieri a Pegli tra la dirigenza del Grifone e l'agente del tecnico piemontese, Alessandro Moggi, sembrava preludere a un imminente accordo di prolungamento tra le parti, da quest'oggi sono arrivate parole che sembrano voler procrastinare ulteriormente i tempi di un'eventuale firma: "È normale parlare di contratto visto che è a scadenza 30 giugno 2024 - ha affermato Moggi a Sportmediaset - ma

Parole che in qualche modo riprendono ciò che più volte ha espresso lo stesso allenatore, il quale, evidentemente e a differenza della società rossoblù non pare avere alcuna fretta nel trovare un accordo per allungare la sua permanenza all'ombra della Lanterna. Anche perché gli estimatori non gli mancano. A cominciare da quella Fiorentina già conosciuta da calciatore che lo ha messo in cima alla propria lista di preferenze per sostituire Vincenzo Italiano, destinato all'addio.- ha proseguito Moggi nel corso della succitata intervista -Ha vinto il campionato di Serie B l'anno scorso e alla prima stagione in Serie A sta dimostrando di essere molto capace e