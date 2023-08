Quarta e ultima amichevole estiva per ilche venerdì prossimo, ospitando a Marassi il Modena nel secondo turno di Coppa Italia, farà il suo debutto stagionale in gare ufficiali.Ospiti allo Zini della Cremonese del grande ex Davide Ballardini (acclamato a più riprese dai molti tifosi liguri presenti in Lombardia),giocando una gara compassata, figlia forse dei grandi carichi di lavoro di queste settimane.Pochissime le emozioni su un fronte e sull'altro. Tanto che gli spunti più importanti arrivano dalle formazioni iniziali, con, in campo con la maglia numero 2,Ed è proprio il centravanti della nazionale azzurra ad avere attorno alla mezzora del primo tempo l'occasione migliore per sbloccare il punteggio. La sua conclusione dal limite dell'area è tuttavia debole e poco angolata, risultando facile preda per l'attento Sarr. Prima del riposo buona opportunità anche per i padroni di casa con Andrea Bertolacci, uno dei tanti ex della sfida, che non inquadra lo specchio da buona posizione.Il canovaccio della prima metà di gara si ripete di fatto anche nella seconda, corroborato anche dai tanti cambi che i due tecnici operano da una parte e dall'altra e dall'impressione generale che entrambe le squadre abbiano già la testa ai prossimi appuntamenti. I primi ufficiali della nuova stagione.TABELLINO:: Sarr; Sernicola (41' st Ghiglione), Lochoshvili, Bianchetti, Quagliata; Pickel, Collocolo (21' st Castagnetti); Zanimacchia, Bertolacci, Okereke (16' st Tsadjout); Vazquez (31' st Ciofani). (A disp.: Saro, Valeri, Ravanelli, Tenkorang, Sekulov, Afea-Gyan, Milanese, Bonaiuto). All: D. Ballardini.Martinez (25' st Leali); Bani, Vogliacco (18' st Vasquez), Dragusin; Sabelli (25' st Melegoni), Thorsby (25' st Aramu), Badelj (18' st Jagiello), Strootman (1' st Frendrup), Martin (1' st Hefti); Gudmundsson (18' st Puscas), Retegui (25' st Coda). (A disp: Calvani, Sommariva). All: A. Gilardino.: 36' st Sernicola (C).G. Manganiello di Pinerolo; assistenti Lo Cicero di Brescia e Affatato di Verbania.