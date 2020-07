La corsa verso la salvezza del Genoa non è ancora terminata. Per potersi garantire il 15° campionato consecutivo nella massima serie il Grifone deve compiere ancora un piccolo sforzo. Anzi due, come i punti che lo separano dalla matematica permanenza in A.Sulla sua strada il club più antico d'Italia deve fare i conti conI salentini hanno ancora qualche piccola speranza di restare in paradiso e negli ultimi 180' cercheranno di sfruttarla fino in fondo. Magari aggrappandosi proprio ad una vecchia conoscenza rossoblù, quelche lo aveva portato addirittura fino in maglia azzurra.Acquistato a suon di milioni dal Milan nell'estate 2017, l'italo-peruviano in rossoblù ha sempre faticato parecchio non riuscendo mai ad imporsi. Passato in prestito al Lecce esattamente un anno fa, però, nonostante vari guai fisici e un paio di squalifiche che gli hanno fatto saltare una dozzina di turni si è trasformato nel bomber principe della formazione di Liverani, andando a rete in 9 occasioni e stabilendo il suo personale record di marcature in Serie A.nel loro disperato tentativo di sfruttare eventuali passi falsi del Grifone per sopravanzarlo in classifica.Malgrado sia una preoccupazione,In caso di retrocessione del Lecce il giocatore tornerà infatti come da accordi a vestire il rossoblù. Ma il suo tempo a Pegli appare ormai scaduto da un pezzo. Difficile per lui ricostruire un rapporto che, specialmente con i tifosi, è sempre stato conflittuale. Possibile quindi, per non dire probabile, che anche in vista della prossima stagione il centravanti torinese possa fare nuovamente le valigie, questa volta magari a titolo definitivo. Usando la sua bella stagione salentina come personale biglietto da visita per lasciarsi definitivamente alle spalle la negativa esperienza genoana.