Un gol e un assist. Il vero grande protagonista della vittoria del Genoa sul campo dell'Empoli è stato senza dubbio Darko Lazovic: “Va bene, però come dico sempre l’importante è la squadra - ha dichiarato ai microfoni di Radio Nostalgia - Poi se faccio gol sono anche contento, mi dà fiducia per giocare".



I tre punti ottenuti al Castellani fanno ritrovare il sorriso ad un grifone che lontano da Marassi non vinceva dallo scorso 30 settembre: "Oggi l’importante è aver vinto dopo tanto tempo in trasferta - ha proseguito Lazovic - Dopo Frosinone sono passati tanti mesi. Oggi l’importante era fare punti e ci siamo riusciti perché nel frattempo abbiamo vinto solamente in casa contro l’Atalanta. Oggi era importante visto che era uno scontro diretto: dobbiamo continuare così e vincere la prossima partita in casa contro il Sassuolo.”



Oltre a lasciare un segno indelebile sul tabellino, l'esterno serbo ha mostrato tutta la propria duttilità tattica ricoprendo tre ruoli diversi negli altrettanti moduli utilizzati da Cesare Prandelli: “Si, il mister nel secondo tempo ha cambiato modulo. Siamo usciti un po’ meglio rispetto al primo, anche se abbiamo preso il gol. Non abbiamo mollato e abbiamo continuato a giocare. Non pensiamo di aver fatto una grande partita, ma come ho detto prima oggi era importante fare risultato.”