Il futuro di Darko Lazovic appare sempre più lontano dal Genoa.



Da mesi in attesa di un rinnovo del contratto in scadenza a fine giugno, il laterale serbo difficilmente proseguirà la propria avventura nella squadra che quattro stagioni fa lo portò in Italia.



In una stagione tribolata per tutto il Grifone, Lazovic, seppur tra luci ed ombre, ha comunque disputato la sua miglior annata in rossoblù. Nonostante ciò le strade tra lui ed il club ligure appaiono destinate a separarsi.



Per Lazovic, d'altronde, le alternative non mancano. Da mesi il ragazzo è monitorato con una certa attenzione dalla Lazio, alla ricerca di forze fresche per le proprie corse laterali. Ma la possibilità di mettere le mani su un esterno d'esperienza senza dover sborsare un euro per il suo cartellino alletta anche altre squadre, tra cui Atalanta e Torino.