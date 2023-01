Un nuovo giovanissimo talento è pronto ad approdare al Genoa.



Il club rossoblù ha infatti messo le mani su colui che in patria viene considerato l'astro nascente del calcio rumeno, l'erede naturale di George Hagi: Ianis Dobrescu.



Si tratta di un centrocampista non ancora 15enne, attualmente in forza al piccolo club del Devi, ma destinato presto a trasferirsi in Liguria. Questo, almeno, è ciò che il suo agente, Florin Manea, lo stesso di un altro romeno in forza al Genoa, il difensore Radu Dragusin, ha annunciato a in diretta tv a ProSport Live "Seguo Ianis da quando aveva 10 anni - ha dichiarato il procuratore - e posso annunciare che alla fine di febbraio andrà al Genoa. Dovevamo andare a dicembre, ma doveva avere 15 anni e dunque dobbiamo aspettare il nuovo anno".