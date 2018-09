Sassuolo-Genoa 5-3





Marchetti 4,5: due respinte così così, e Lirola e Babacar non perdonano in tap-in. Sul primo e quarto gol non può nulla.



Biraschi 5: Boateng sfrutta un buco importante tra lui e Spolli in occasione del primo gol. Biraschi parzialmente colpevole. Sulla rovesciata spettacolare del ghanese resta tramortito, al pari dei suoi compagni di reparto. E il Sassuolo dilaga.



Spolli 5: bene per una mezz'ora, poi il tridente neroverde gli entra da tutte le parti. Goffo sul quarto gol, quando dopo aver perso Babacar lo rincorre, e su un tiro non irresistbile del senegalese porta con sé il pallone in rete.



(dal 61' Bessa 6: entra sul 5-1, impegna Consigli con un bel tiro dal limite al 65')



Zukanovic 5: compito difficile, gestire un Berardi galvanizzato dalla convocazione in nazionale. Ma da quella parte scende pure Lirola.. e così aumentano i guai.



Lazovic 6: sfiora il gol all' 11', quasi un rigore in movimento deviato in angolo miracolosamente da Consigli. Tiene a bada Rogerio, che un po' lo soffre. Resta negli spogliatoi per cambio tattico.



(dal 46' Favilli 6,5: in una partita ormai compromessa, trova il tempo per firmare un assist)



Romulo 6: la fisicità di Duncan è un problema, così come il bel gioco del Sassuolo. Da salvare la prima mezz'ora.



Hiljemark 5,5: meno al centro del gioco di Romulo, non brilla né in una fase né nell'altra.



Criscito 5: assente sul tap-in di Lirola. Serata non al suo livello.



Pandev 6,5: ottima idea al 36', quando si gira in area, lascia sul posto Magnani e tenta il tiro a giro sul secondo palo. Sarebbe stato un brutto uno-due per il Sassuolo e invece… Nella ripresa sfrutta l'erroraccio di Lemos al 69' e accorcia le distanze trafiggendo Consigli.



Kouamé 5,5: parte bene poi si spegne. Fuoco di paglia.



(dal 66' Dalmonte sv)



Piatek 7: si conferma bomber di razza, e alla prima occasione buona punisce Consigli. Si ripete all'82': tre gol in due partite!







All. Ballardini 5: dopo una buona mezz'ora il Genoa subisce l'impatto di un Sassuolo straripante, e crolla. Mister Ballardini allora passa al 4-2-3-1 nella ripresa e rimette un po' d'ordine in campo. Ma il risultato è generoso nei confronti del suo Genoa..