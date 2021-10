torna nello stadio in cui è stato di casa per quattro anni e riceve numerosi applausi da parte dei suoi ex tifosi. Non ha particolari colpe sui tre gol subiti. Se il Genoa resta in partita fino alla fine il merito è anche suo: sul 3-1 compie una gran parata su un colpo di testa di Buongiorno che avrebbe potuto cambiare la partita.la difesa del Genoa balla molto e permette ai giocatori del Torino di creare diverse occasioni da gol. Neppure il 15 si salva da questa serata difficile per la squadra rossoblù.fatica a contenere Sanabria che, finché resta in campo, riesce spesso a trovare spazi e a creare insidie alla difesa avversaria. Quella che vive da centrale di difesa non è affatto una serata semplice.Ballardini non lo schiera nella sua naturale posizione di esterno sinistro ma come terzo di difesa. Una mossa che però non si rivela azzeccata: il numero 93 è spesso in difficoltà come nell’occasione del primo gol del Torino, quando non segue Sanabria, si fa scavalcare dal cross di Ansaldi e permette al paraguaiano di colpire indisturbato di testa.: patisce molto le incursioni di Ansaldi sulla propria fascia e non è un caso che le occasioni migliori del Torino nascano tutte proprio da quella corsia. Nell’occasione del secondo gol del Torino non si accorge dell’inserimento di Pobega e si fa bruciare in velocità dal centrocampista granata che poi segna.(Dall’1’ s.t.: gran parte del merito del secondo del Genoa è suo. E’ bravo a puntare Aina, a saltarlo e infine a servire a Caicedo un pallone che deve solo spingere in fondo alla rete): non riesce mai a entrare veramente in partita e resta fuori dal vivo gioco. Non un buon primo tempo da parte del numero 94 che, non a caso, all’intervallo viene richiamato in panchina da Ballardini.(Dall’1’ s.t.gioca un buon secondo tempo).: poco prima del 90’ fa venire i brividi a Milinkovic-Savic con un bel calcio di punizione che si spegne di poco sul fondo. E’ autore di una buona prestazione in mezzo al campo.: prova a dare sostanza al centrocampo del Genoa ma non è nella sua miglior giornata. Partita in chiaroscuro da parte del numero 27 granata che esce dal campo beccandosi anche i fischi dei tifosi avversari.(Dal 23’ s.t.meglio del compagno che sostituisce): meglio sulla fascia destra, dove viene spostato nel secondo tempo, che su quella sinistra. E meglio anche in fase offensiva che in quella difensiva, dove lascia qualche spazio di troppo agli avversari.resta in campo poco più di un’ora ma la sua partita non è certo da ricordare. Viene ben ingabbiato dai difensori del Torino e non riesce mai ad avvicinarsi pericolosamente all’area di rigore del Torino.(Dal 16’ s.t.ha un ottimo impatto sulla partita. Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo serve a Destro l’assist per il gol che riapre la partita, poi segna la rete che ridà speranze al Genoa nei minuti finali).è bravo a trovare gli spazi nell’area di rigore del Torino. Nel primo tempo è bravo Milinkovic-Savic a negargli la gioia del gol, nella ripresa invece segna la rete dell’1-2 sfruttando al meglio l’ottimo assist di Caicedo e freddando Milinkovic-Savic.(Dal 35’ s.t.il suo Genoa di fatto regala il primo tempo al Torino. Nell’intervallo riordina le idee e nella ripresa si vede una squadra diversa, più attenta in difesa e soprattutto non succube degli avversari. Giocare solo un tempo però non basta.