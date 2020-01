Fiorentina-Genoa 0-0



Perin 6.5: Un paio di ottime parate e la sicurezza a tutto il reparto, a Firenze si esalta sempre.

Biraschi 6: Qualche brivido, ma sostanzialmente fa buona guardia

Romero 6: Protagonista della difesa del grifone, argina quasi sempre gli attacchi viola.

Criscito 5: Ha tra i piedi l’occasione migliore della partita, ma si fa ipnotizzare dal dischetto. Soffre la velocità di Chiesa.

Ghiglione 6: Spinge sulla fascia, vincendo il duello a distanza con Venuti, ma i suoi palloni raramente vengono raccolti dai compagni.

Behrami 5.5: Tanti falli a centrocampo, poco altro da registrare per l’ex di turno.

(Dal 44’ s.t. Jagiello: SV)

Schone 6: Prende in mano la mediana del Grifone come un vero professore.

Sturaro 6: Mette spesso in difficoltà Benassi con la sua fisicità, ma è poco incisivo.

Barreca 5.5: Lirola gli concede spazi, che potrebbe però sfruttare meglio.

Pandev 5.5: La sua esperienza dovrebbe essere un punto di riferimento per i compagni, ma non riesce ad incidere.

(Dal 16’ s.t. Sanabria 5.5: Entra per muovere l’attacco del Grifone, ma compiccia pochissimo)

Favilli 6: Si procura nel primo tempo il rigore che potrebbe aprire le danze, sbagliato da Criscito. Nel resto della sua gara fa a sportellate con la difesa viola, senza trovare mai troppa fortuna.

(Dal 24’ s.t. Pinamonti 5: Errore clamoroso del giovane attaccante, che solo davanti a Dragowski si fa ipnotizzare.)

Nicola 6: Strappa un punto a Firenze con grinta e cuore, e senza Dragowski sarebbe anche riuscito a portare a casa il bottino pieno.