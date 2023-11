a volte metti i brividi ai suoi avventurandosi con i piedi ma è comunque sempre attento e reattivo quando deve intervenire. Nel finale mette le ali per respingere l'incornata di Djuric.si appiccica a Bonazzoli come una zanzara sulla carta moschicida, non lasciando al rivale neppure lo spazio per respirare. A metterlo KO ci pensano però ancora una volta i muscoli della coscia che lo costringono ad alzare bandiera bianca già prima del riposo. Notiziaccia per Gilardino.(dal 41' ptentra a freddo ma si cala subito bene nella parte, non semplice, di vice-Bani).duello tutto fisico con Djuric che cancella letteralmente dal campo. Poi cambia area e sfodera un gol da centravanti di razza, il suo primo in Serie A. Diga e bomber al tempo stesso.terzo moschettiere di una difesa affiatatissima, contribuisce a blindare il fortino rossoblù prendendo presto anche le misure all'esuberante subentrato Ngonge.meno dirompente del solito in fase di ripartenza ma comunque prezioso e pulito nelle chiusure. Suda un po' di più quando sulla sua fascia viene dirottato Terracciano.disegna geometrie con precisione certosina. Archi-star della mediana.(dal 41' sta volte sembra astenersi dal gioco ma quando sale in cattedra impartisce lezioni a tutti. Compagni e avversari.(dal 41' stfuori a sorpresa dall'11 titolare, entra a ridosso del 90' e per poco non combina la frittata regalando un pallone che il Verona non capitalizza): corsa e polmoni al servizio del collettivo. Poca forma, moltissima sostanza.sfreccia come un treno sulla corsia di sinistra, regala a Dragusin la palla del suo primo gol in Serie A e lo sfiora anche a titolo personale. Freccia impazzita che crea tanti danni.dopo aver trainato la carretta per un mese e mezzo per una sera si prende una pausa. E non solo perché il nome sul tabellino dei marcatori non è il suo. Chiuso nella morsa difensiva del Verona non trova mai la giocata giusta. Ma, alla luce degli interessi maturati nelle scorse settimane, per una volta può anche metterselo.solitamente sconclusionato, oggi è soprattutto sfortunato: al 42' colpisce un palo che avrebbe potuto cambiare più la sua stagione che quella del Genoa; al 50' i muscoli lo tradiscono costringendolo all'uscita. Gioca comunque con quella convinzione non sempre avuta in precedenza, mettendo in difficoltà con la sua velocità la statica difesa veronese.(dall'8' st: ha subito due buone palle per sbloccarsi ma prima Amione e poi la mira lo tradiscono. Errori gravi e non inediti per lui che tuttavia con il passare dei minuti riesce pian piano a sciogliersi, risultando prezioso nel far salire la squadra).con l'attacco ancora spuntato incamera tre punti pesanti come il piombo e preziosi come l'oro puntando forte sulla difesa. Davanti a un Verona smarrito, il suo Genoa fa la gara solo a sprazzi, mancando più volte il colpo del KO. Ma la vittoria arriva comunque e francamente, oggi, era l'unica cosa che contava.