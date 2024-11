Genoa, le pagelle di CM: Ekhator ispira, Pinamonti timbra

Getty Images

per una volta si prende il lusso di uscire con la porta inviolata. Merito di una difesa attenta ma anche della sicurezza che lui infonde nei compagni.qualche sbavatura di troppo, come quella che in avvio potrebbe costar caro al Grifone. Ma anche una grinta contagiosa, preziosissima nel rovente finale di gara.attento, pulito, preciso. E quando serve anche cattivo.poca forma ma tanta sostanza per il roccioso difensore uruguaiano che non fa mai troppo per il sottile quando c'è bisogno di intervenireduello poco tecnico ma molto dinamico con Valeri dal quale esce vincitore a fasi alterne.

(dal 28' stfa rifiatare Zanoli, sostituendolo in tutto e per tutto)sempre prezioso in chiusura e inesauribile nella corsa.ha sui piedi la palla del vantaggio e la spara a botta sicura verso la porta, trovando però il salvataggio di Delprato.(dal 41' stpresente in mezzo al campo ma anche nell'area avversaria dove ha almeno un paio di potenziali palle gol che tuttavia non riesce mai a sfruttare.: ara la fascia con regolarità, senza dimenticarsi di agire anche in copertura.(dal 28' stregge bene l'urto sulla fascia e trova anche il modo di andare al tiro, pur non centrando lo specchio della porta).

trova il gol nella maniera più semplice dopo averlo cercato per 80' in tutti i modi. Quarto centro per lui in campionato ma soprattutto una partecipazione maggiore al gioco della squadra.altra gara positiva per il giovane italo-nigeriano che dopo essersi visto annullare un gol a causa di mezza spalla in fuorigioco, dà lo spunto per la rete di Pinamonti.(dal 41' st: ritrova la Serie A dopo quasi 5 anni e il campo dopo sei mesi e si prende subito un giallo, per la verità decisamente eccessivo. Per il momento comunque va bene così).

All. A. Gilardino 7: il suo Genoa ritrova la vittoria dopo due mesi grazie a una gara finalmente coraggiosa e propositiva. Gli indisponibili sono ancora tanti ma chi scende in campo dimostra di credere nel proprio condottiero. E con un Balotelli in più la stagione potrebbe davvero svoltare. Per ora si accontenta di abbandonare l'ultimo posto in classifica. E non è poco.