Cagliari-Genoa 2-3: subisce due gol senza avere nessuna colpa. Nel complesso partita senza grosse difficoltà.perde Ceppitelli in occasione del raddoppio avversario, giocandosi la sufficienza.la velocità delle punte avversarie lo mette spesso in difficoltà. L'ammonizione dopo appena 15 minuti condiziona la sua gara.(dal 1' s.t: entra e si fa trovare pronto su ogni incursione avversaria).: partita attenta soprattutto in fase difensiva.: causa il rigore che mette in salita la partita dei suoi. Giornata da dimenticare.(dal 1' s.t: il suo ingresse porta corsa ed imprevedibilità. Meritava di più ma nel finale si mangia un gol già fatto che avrebbe chiuso il match).: lotta su ogni pallone ma sempre con troppa irruenza.(dal 1' s.t: entra e cambia la partita. Al suo esordio con il Grifone trova un'incredibile doppietta che vale i tre punti).è il metronomo del centrocampo di Ballardini. Suo l'assist su calcio d'angolo per il momentaneo pareggio.: inizialmente soffre la pressione ma con il tempo ha trovato coraggio e qualche buona giocata.: se il Genoa trova un'incredibile rimonta molto lo si deve al classe 2000. Due assist fondamentali (e tante ottime giocate) per i tre punti odierni.: il macedone è apparso leggermente sottotono. Quest'oggi mai pericoloso in fase offensiva.(dal 14' s.t Ekuban 6: entra e crea scompiglio tra la retroguardia di casa. ): suo il gol che riapre la gara. Tiene alta la squadra nel momento del bisogno.(dal 38' s.tAll.: dopo il 2 a 0 in molti avrebbero mollato la nave. Lui no, prende per mano la squadra, la cambia tatticamente e la porta ad un'incredibile rimonta.