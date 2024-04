Genoa, le pagelle di CM: Gudmundsson ha il sangue di ghiaccio, Martin ingenuo

può nulla sul gol subito, per il resto c’è poco da segnalare: giocatore sempre più in crescita. SI rende protagonista con alcuni interventi di pregevole fattura.un po’ impreciso in impostazione e decisamente sgraziato. Ma efficace: soffre un po’ la spinta di Sottil soprattutto nelle prime fasi, poi Belotti lo fa secco con troppa facilità, sebbene sia tutto fermo per offside. Prende le misure nella ripresagara estremamente timida. Spinge poco, si limita alla normale amministrazione ma nel momento decisivo si fa scappare Ikoné che pareggia i conti.: tocca una miseria di palloni. Pochino

: più seconda punta che mezzala, aggiusta un paio di palloni in mezzo all’area niente male. Esce per infortunio, in bocca al lupo.ci mette grande dinamismo. Ingresso positivo: argina con personalità le incursioni gigliate, ma sparisce un po’ dal campo con l’avanzare della gara.: anche lui parte bene, dando una mano in entrambe le fasi. Ma tende ad abbassarsi un po’ troppouna giocata da circo su Parisi, pochissimo altro.quando ha campo davanti a sé fa paura. Vivace

vince il ballottaggio con Retegui e sforna una prestazione da centravanti vero. Terracciano gli nega la gioia del gol, ma è un falco a procurarsi il rigore. Esce stanchissimo. Dal 61’ Retegui 6: apre gli alettoni contro i mastini viola, ci mette grinta. Si conquista anche un rigore che gli toglie il VARpeggiore in campo per tutta la prima frazione. Attinge al sangue islandese per trasformare il rigore con freddezza olimpica. E i grandi giocatori si vedono nei momenti decisiviporta via un punto in un campo difficilissimo che però conosce come le sue tasche. Il Genoa si conferma una squadra estremamente ostica da affrontare e concede pochissimo alla Fiorentina. Un'ingenuità spiana la strada al pareggio, ma la prova resta solida e si conferma uno degli allenatori più promettenti del panorama italiano