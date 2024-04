Genoa, Messias va di nuovo ko: le ultime sull'infortunio

28 minuti fa



Nel Genoa che impressiona in casa della Fiorentina, c'è una brutta notizia per Gilardino. Il tecnico dei liguri infatti ha dovuto fare a meno di Junior Messias. L'ex Milan è infatti uscito per infortunio al 42' del primo tempo dopo essere stato protagonista anche dell'azione che ha portato i rossoblu in vantaggio.



KO - Messias era stato lanciato infatti da un errato retropassaggio di Martinez Quarta ma, a tu per tu con Terracciano, aveva sbagliato la conclusione. Nell'occasione la mezzala ha patito un problema fisico che l'ha costretto a chiedere il cambio dopo l'intervento dei medici. Al suo posto, Gilardino ha inserito Thorsby.