sicuro e attento quando è chiamato in causa.spinge meno di quanto potrebbe e subisce più di quanto dovrebbe. Da lui è lecito aspettarsi altro.qualche brivido di troppo ma tutto sommato regge bene la baracca.non riesce a gustarsi al meglio un pur positivo debutto da titolare per via del guaio fisico che lo costringe all'uscita anticipata.(dal 33' stdentro nel finale malgrado la febbre dei giorni scorsi riesce a dare il suo contributo)coglie un palo dalla distanza che avrebbe chiuso l'incontro ma concede anche troppe sortite sul suo lato al Modena.solito motorino instancabile della mediana rossoblùstesso discorso fatto per Hefti. Con l'aggravante di fallire il colpo del KO a tu per tu con Gagno.(dal 40' stfa in tempo a regalare a Coda un assist sontuoso che solo il portiere modenese rovina)corre, lotta e serve la palla decisiva a Jagiello. What else?(dal 40' stè l'uomo partita. E non solo per il gol che decide la sfida del Ferraris.(dal 15' stBlessin dice che è giù di forma. E forse non ha tutti i torti)tanto fumo, poco arrosto.(dal 33' stappena entrato costringe al giallo un avversario. Poi si nota anche in ripiegamento. Buon impatto)di fatto gli manca solo il gol. Che per un bomberone come lui non è cosa da poco. Ma oggi la colpa è solo della sfortuna.dopo due passi falsi consecutivi il suo Genoa doveva vincere e lo ha fatto, pur soffrendo un po' troppo nel finale. Per il bel gioco ripassare più avanti.