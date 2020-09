Napoli-Genoa 6-0GENOAMarchetti 5: sei gol sono tanti, ma non è colpevole in nessuno degli episodibene il primo tempo contenendo le giocate del Napoli, ma nella ripresa i padroni di casa sfondano sul suo lato e va in apnea.Osimhen è un cliente difficilissimo e lui lo ha conosciuto oggi al San Paolo. Riesce a tenere botta finché può. Per seguirlo lascia troppi buchi centrali sfruttati dai giocatori del Napoli.è una giornata dura per lui. Dopo aver perso Lozano sull'inserimento dell'1-0 va in apnea e vede sbucare i giocatori del Napoli ovunque.dopo l'ottimo esordio oggi non si ripete. Su quella fascia è praticamente inesistente e non aiuta neanche in fase difensiva.è suo l'errore della serata. Al 18' si divora una palla gol colossale a pochi metri dalla porta che sarebbe valsa il pareggio (dal 25' s.t.nulla da segnalare).prova a palleggiare in mezzo al campo ma si perde dietro gli inserimenti costanti dei giocatori del Napoli (dal 19' s.t.bella la standing ovation dei tifosi azzurri al suo ingresso, segno che ha lasciato un bel ricordo nei suoi anni a Napoli. L'impatto in campo, però, non è stato ugualmente buono, frutto anche di un Genoa oramai già spento e un Napoli in continua crescita).nel primo tempo prova a dire la sua, ma non ha l'impatto giusto toccando pochissimi palloni nella ripresa (dal 9' s.t. Pandev 5,5: strano da dire, ma è già troppo tardi per il suo ingresso, la gara è stata virtualmente chiusa dopo pochi minuti. Forse in una partita contro un avversario così forte serviva la qualità del macedone dall'inizio)esordio da dimenticare. Qualche disturbo lo ha creato inizialmente a Di Lorenzo, senza però essere mai veramente incisivo (dal 9' s.t.nessun impatto con il suo ingresso. Anzi, il Napoli riesce a sfondare ancora di più sulla fascia).si muove tanto davanti, ma il Genoa non riesce a creare pericoli (dal 25' s.t.nulla da segnalare).dura lottare contro i difensori del Napoli. Non vince quasi mai un duello.troppo Napoli per lui che un anno fa riusciva a vincere con il suo vecchio Cagliari al San Paolo. Ma oggi cambia la storia, Gattuso lo surclassa e la sua squadra è incapace di reagire per 90 minuti.