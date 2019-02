Bologna-Genoa: 1-1



Radu 6: l'indecisione sul gol costa caro, vantaggio di Destro e palla al centro. Per uscire in quella maniera è necessario essere sicuri del successo. Decisivo però sul tiro a botta sicura di Edera e sul finale di gara.



Biraschi 6.5: preciso in ogni circostanza, la sua è una gara attenta che non lascia spazio agli errori.



Günter 5: non in giornata e lo si nota dall'azione del gol, lascia colpevolmente Destro da solo quasi libero di colpire con Zukanovic a cercare di rimediare.



Zukanovic 5.5: leggermente meglio del compagno di reparto ma la pressione avversaria si fa sentire, con i padroni di casa che svariano molto soprattutto nel corridoio centrale.



Criscito 6: si districa come può, dando una mano ai compagni soprattutto in fase difesnvia. Prestazione senza infamia e senza lode per il capitano ligure.



Lerager 7: suo il gol che pareggia il conto delle reti, una precisa incornata da calcio d'angolo. D'altronde, se la difesa ti dimentica in mezzo all'area.



Radovanovic 6: fisicamente importante svolge il compito senza particolari sbavature, in un centrocampo tecnico ma tutt'altro che rapido.



Veloso 6: in posizione decentrata conquista palloni e accompagna bene l'azione offensiva, portando anche un buon pressing in diverse azioni. (dal 33’ s.t. Bessa 6: non incide particolarmente, mantiene l’equilibrio creato durante il match).



Lazovic 6.5: suo l'assist per il pareggio, motorino costante in fascia a rifinire il gioco per i due terminali offensivi.



(dal 38’ s.t. Pereira: s.v.)



Sanabria 6: il ragazzo ha tecnica e si vede, gioca molto palloni in maniera precisa anche quando marcato da molto vicino. Oggi meno presente in zona gol rispetto al solito.



Kouamè 6.5: giocatore completo, fisicamente poderoso riesce a coprire tutte le zone del campo con lucidità e precisione.



(dal 46’ s.t. Pezzella: s.v.)





All. Prandelli 6: atteggiamento giusto per un crocevia importante della stagione ma le disattenzioni alla lunga rischiano di costare.