: impotente sul piazzato di Gabbiadini, che non gli lascia scampo. Nel finale però è provvidenziale sul rasoterra da buona posizione di Ramirez, e pure su un’uscita bassa con il Genoa in affanno.: buona copertura in fase difensiva, ha parecchio da fare con il duo Augello-Jankto ma contiene bene le offensive dei padroni di casa.: subito piuttosto ruvido su Bonazzoli, fa sentire il fisico al giovane attaccante doriano in parecchie circostanze. Prodigioso il salvataggio sul tiro a botta sicura del numero 9 blucerchiato nella prima frazione, il suo intervento vale quanto un gol. Esce un po’ nervoso.(dal 19’ s.t.: partecipa alla difesa del fortino mettendoci fisico e velocità).: fuori posizione sul gol, è ingannato anche dal movimento di Criscito. E’ l’unica sbavatura in una prestazione attenta e senza altri errori, tiene bene Bonazzoli e Gabbiadini.(dal 37’ s.t.: Nicola si gioca la carta dell’ex Milan per aumentare l’esperienza in campo): sceglie la potenza in occasione del rigore, ed è una decisione che premia il difensore dal momento che la sua sassata spiazza Audero. Ribatte il tiro di Linetty da cui scaturisce la rete di Gabbiadini, cresce nel secondo tempo e nei minuti finali la sua esperienza è fondamentale per il Grifone.: tanti tocchi rapidi, qualche buon dribbling ma non è certo la sua miglior prestazione stagionale. Contribuisce ad allargare la difesa doriana, ma non si rende pericoloso.(dal 37’ s.t.: si ritrova Gabbiadini che gli sbuca alle spalle, e non riesce più a prenderlo quando il numero 23 bluerchiato segna la rete dell’1-1. Nervoso, commette anche un fallo che gli costa il giallo e su cui rischia parecchio. Nella ripresa però la sua gara svolta. Il destro angolato che trafigge Audero fa esplodere la panchina rossoblù e vale tre punti pesantissimi per il Grifone. L'uomo derby oggi è lui.: passaggi puliti e quasi mai sbagliati nel cuore della manovra ospite. Svolge un compito piuttosto basico, ma la sua tranquillità è preziosa per la squadra di Nicola.: con caparbietà e convinzione sradica a Bereszynski il pallone che porta il Genoa in vantaggio nel secondo tempo. E’ il premio ad una prestazione generosa e di sostanza.(dal 34’ s.t.entra per aumentare la corsa e coprire in difesa): la prima conclusione del match se la prende l’attaccante classe 1999 approfittando di un liscio di Colley. Con il passare dei minuti smarrisce lo smalto e cala.(dal 37’ s.t.: in area è un rapace, con un guizzo anticipa Colley e si procura il rigore. Dei due attaccanti rossoblù è il più vivace, con la sua tecnica spesso riesce a creare superiorità e manda sempre in apprensione la difesa dei padroni di casa.All.: prende tre punti d'oro colato, che potrebbero risultare cruciali nella corsa salvezza del Genoa. Il Grifone oggi vince con la forza delle motivazioni, della convinzione e della cattiveria agonistica. I rossoblù sono ordinati, e avevano più fame della Samp in questa stracittadina.