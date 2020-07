rischia per due volte di combinarla grossa con dei passaggi azzardati ai propri difensori. Non può nulla in occasione dei gol subiti da Bremer, Lukic e Belotti.non sempre attento in fase difensiva, concede troppo spazio agli attaccanti del Torino. Riceve anche un cartellino giallo nel primo tempo ma non era nell’elenco dei diffidati.sempre attento in fase difensiva, si rende autore di alcune chiusure molto preziose. Riesce a far valere le proprie doti fisiche e aeree anche in fase offensiva, con un paio di colpi di testa pericolosi su azione d’angolo.: il cartellino giallo ricevuto nel primo tempo per una trattenuta su Belotti sembra condizionarlo in un paio di circorstanze. Meglio nella ripresa quando Nicola lo allarga sulla destra.non sembra avere la concentrazione necessaria per una partita così importante in chiave salvezza. Lo dimostrano anche i due palloni che si fa portare via da Belotti al limite della propria area di rigore.(dal 29’ s.t.non entra bene in partita)partita di quantità e lotta per il centrocampista svizzero che, a volte con le buone altre con le cattive, riesce a interrompere diverse azione avversarie. Non è però sempre preciso quando ha la palla tra i piedi.a inizio secondo tempo sfiora il gol con una bella conclusione dal limite sulla quale Sirigu deve superarsi. Buona la sua prestazione in mezzo al campo: non sbaglia praticamente mai una giocata.(dal 29’ s.tdi fatto la partita finisce poco dopo il suo ingresso in campo): insieme a Falque era l’altro atteso ex granata in campo. Gioca una prestazione ordinata sulla corsia di sinistra senza però particolari spunti. Vince comunque il duello sulla sua fascia contro De Silvestri.(dal 14’ s.t.: un paio di cross e poco altro): aveva voglia di mettersi in mostra contro la sua ex (ma forse anche prossima) squadra e si è visto. Tanto movimento, qualche buono spunto in fase offensiva che mette in difficoltà la retroguardia del Torino.(dal 22’ s.t.: si vede poco)Sanabria 5,5: un tiro dal limite che impegna Sirigu nel primo tempo, qualche spunto insolito e poco altro. Il numero 9 del Genoa questa sera non riesce a pungere.(dal 14’ s.t.con un passaggio sbagliato dà il via all’azione che porta al definitivo 3-0 di Belotti)Nkoulou gli prende le misure e il numero 99 del Genoa riesce a combinare ben poco questa sera. Prestazione negativa per il centravanti.perde la sfida a distanza con Longo. Il Genoa si fa vede poco dalla parti di Sirigu, se non a inizio secondo tempo: questa sera, in uno scontro diretto per la salvezza, serviva una partita completamente diversa.