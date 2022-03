n pensione per tutto il primo tempo, nel secondo sbaglia a leggere un paio di uscite.fa sentire la sua presenza nella zona sinistra dell’area, ci mette il tacchetto quando serve per fermare l’avanzata di Maehle. Sventa di tutto, fa sbattere Muriel sul suo muro.incollato a Malinovskyi, non gli concede spazio.Zappacosta lo supera facilmente sulla fascia, ha un guizzo da fuori e impegna Sportiello. Riesce a beffare Hateboer.spreca incredibilmente il corner mandando la palla fuori, sbaglia i rinvii ma strappa la palla dai piedi di Boga.dialoga con Melegoni spingendosi fino in area piccola e nelle retrovie riesce a intervenire al momento giusto per dire no a Muriel. Blocca sul nascere le ripartenze di casa, ma in attacco spreca il contropiede. Scavalca facilmente Zappacosta, ma spreca clamorosamente una palla gol.gli affondi di Scalvini lo sorprendono, male a centrocampo.l’ex del match cerca di dribblare Pessina e Zappacosta per imbucare qualche palla in area, spostandosi in diverse zone del campo, tenta di disturbare Sportielloil più pericoloso dei suoi, riesce a farsi largo in attacco e a fermare Zappacosta in difesa, entrando in anticipo su diversi palloni. Il più preso di mira, si rialza sempre.Djimsiti, bravo a impostare le azioni offensive e a leggere le traiettorie dei palloni, con Scalvini ha vita facile, ci prova su punizione ma trova il muro nerazzurro. Impreciso nelle punizioni centrali.dà freschezza alla squadra).Palomino riesce a prevedere i suoi movimenti, ma nel secondo tempo ci si mette anche Koopmeiners.ci prova una volta e va vicino al gol).prepara la gara alla perfezione, il Genoa difende a meraviglia e non si tira indietro nei duelli corpo a corpo strappando un altro punto, l’ennesimo. Chissà che serva a qualcosa.