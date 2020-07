Sassuolo-Genoa 5-0







Perin 5,5: non ha colpe davvero, specie sulla magia di Berardi. Chi può toglierla da là?



Romero 5: l’ammonizione lo penalizza subito, ma è l’unico baluardo della difesa.



Goldaniga 5: concentrato nel primo tempo, nella ripresa fa il terzino, e va meno bene. Sorpresa da una corsa di Haraslin, mette in porta Caputo per la doppietta.



Masiello 4,5: in evidente imbarazzo su Berardi. Nel secondo tempo fa male anche da centrale regalando a Raspadori il pallone del 4-0.



Biraschi 5: in difficoltà nel ruolo di terzino puro e bloccato, Traorè gli scappa via da tutte le parti. Lasciato negli spogliatoi all’intervallo.



(dal 1’ s.t. Criscito 6: il suo ingresso in campo sembra dare un senso al secondo tempo. Ma è un Genoa allo sbando)



Jagiello 5,5: inizia a destra e nella ripresa va a sinistra, al posto di Cassata. Un po’ meglio nel secondo tempo.



(dal 14’ s.t. Behrami 5,5: evidentemente non ci crede più nemmeno lui. Poca rabbia)



Schone 6,5: dispiace vedere un campione predicare nel deserto.



(dal 26’ s.t. Falque 5,5: ingresso in campo tardivo, quando tutto è ormai deciso. Nessun guizzo comunque)



Lerager 5,5: giocatore insipido, resta in campo fino alla fine senza combinare mai granché.



Cassata 5: il problema a inizio ripresa sembrava essere lui, rimasto negli spogliatoi insieme a Biraschi. Ma non era quello.



(dal 1’ s.t. Ankersen 6: si dà un gran da fare appena entrato in campo. Su e giù lungo la fascia destra. Risultato? Tiene solo più occupato Rogerio).



Pandev 6: povero Goran. In una serata nera come questa salva l’onore personale. Non segna, ma ci va vicinissimo nella ripresa.



(dal 26’ s.t. Favilli 6: colpisce la traversa sul 5-0, lotta con Marlon)



Pinamonti 5,5: troppo sconforto nelle sue giocate. Si lascia prendere dalla situazione.







All. Nicola 4,5: espulso non si è capito bene per cosa, sta di fatto che venire a Reggio con questo 4-4-2 iniziale, e con questi interpreti, significa non aver capito nulla del Sassuolo.