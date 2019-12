Lecce-Genoa 2-2



Radu 6: incolpevole sui gol e negli ultimi minuti compie una bella parata che conserva il pareggio.



Biraschi 5,5: lui e i compagni di reparto giocano una partita dai due volti, bene nel primo tempo mentre nella ripresa soffrono le sortite offensive del Lecce.



Romero 6: riesce a contrastare il pericoloso La Mantia sui colpi di testa.



Criscito 6: regge anche lui in difesa sul forcing leccese e segna il rigore del 2-0.



Ghiglione 6: fa il minimo indispensabile sulla fascia provando qualche cross ma non spinge per tenere le sortite di Calderoni.



Schone 6.5: con lui in campo la circolazione della palla è di qualità e smista palloni importanti per i compagni.



(dal 18' st Cassata sv)



Sturaro 6.5: corre tantissimo soprattutto dopo l'inferiorità numerica aiutando anche l'attacco, tanta quantità ed anche qualità.



Pajac 6: anche lui deve contenere soprattutto Falco nella ripresa che si è reso pericoloso su quella fascia.



(dal 46' st Ankersen sv)



Pandev 6: spesso pericoloso, segna un gol dalla distanza sull'errore di Gabriele e ottiene il rigore ma macchia la sua partita con il doppio giallo, soprattutto il primo per simulazione.



Agudelo 5.5: sbaglia un gol a tu per tu con Gabriel per chiudere la pratica.



Pinamonti 5,5: è il meno positivo in attacco sbagliando in quelle poche occasioni in cui ha avuto la possibilità di andare a rete.



(dal 37' st Favilli sv)





All. Thiago Motta 6: si presenta con la difesa a 3 e riesce a dettare legge su un campo difficile come quello giallorosso. I suoi tengono bene il campo e solo l'inferiorità numerica e alcuni gol sbagliati lo condannano al pareggio.