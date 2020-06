Nulla può sui gol del Brescia. Quando chiamato in causa risponde presente. Elemento prezioso per Nicola: guida la squadra con la voce spronando i compagni a reagire specie dopo il 2-0 del Brescia.Conquista un rigore molto dubbio. Si fa valere di più in fase offensiva che in quella difensiva dove palesa qualche lacuna di troppoA volte troppo lezioso quando invece del fioretto servirebbe la sciabola. Soffre la vivacità di Donnarumma e la fisicità e tecnica di Torregrossa.(dall'6'stentra nella ripresa. Non incanta ma il suo ingresso regala una marcia in più alla squadra)Zapata 6: E' il migliore del pacchetto arretrato. Aiuta la squadra a non crollare nel momento peggiore. Infonde sicurezza e spinta propulsiva da dietro per la rimonta.Prestazione incolore per il capitano. Soffre la freschezza del Brescia nel primo tempo. Migliora nella ripresa quando i ritmi calano.Non il solito gladiatore della mediana. Perde alcuni contrasti non da lui. Fatica tremendamente a trovare il ritmo partita.(dall 21'st: Entra e da subito il suo contributo in silenzio per portare a casa un punto prezioso per la classifica): E' l'ultimo ad arrendersi, il primo a tenere alto il morale quando tutto sembrava perduto. Sua l'ultima occasione della partita per strappare i tre punti. Guerriero.Gioca sotto ritmo e si vede. Fatica a trovare la posizione. Nella ripresa viene richiamato in panchina da Nicola.(dall''13'stSenza infamia e senza lode contribuisce a portare la sfida in parità)Trasforma il rigore dell'1-0. E' l'unico che salta l'uomo e si fa vedere dalle parti di Joronen nel primo tempo,(dall'6'st: Il suo ingresso cambia il volto del Genoa. Si dimostra un valore aggiunto per questa rincorsa salvezza della su squadra)Destro 5: Sua la grande chance ad inizio partita di portare avanti i suoi. La spreca con un super Joronen. Per il resto prova a darsi da fare ma senza mai essere pericoloso. Con Pinamonti non si trova praticamente mai(dall'13'st: Non si vede molto ma il suo peso offensivo si fa sentire)Partita anonima fino all'entrata in campo di Pandev. Cambiato il compagno di reparto si vede un altro giocatore. Sigla con freddezza un rigore importantissimo.All.E' bravo il tecnico a cambiare il volto del suo Genoa sfruttano alla perfezione tutti i cinque cambi a disposizione. Nel primo tempo l'allenatore non era soddisfatto dell'atteggiamento. Nella ripresa, con un Pandev in più, si è visto il suo Genoa.