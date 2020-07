Udinese-Genoa 2-2



Perin 6: incolpevole sulle reti friulane. Cerca di tenere a galla i suoi fino alla fine della gara.



Goldaniga 5: nella prima parte soffre la velocità di Lasagna, facendosi pure ammonire.



Romero 5,5: il più sicuro della retroguardia rossoblù. Nicola lo toglie a fine primo tempo.



(dal 1’ s.t. Soumaoro 6: entra e garantisce stabilità alla difesa. Con lui in campo il Genoa ha più equilibrio)



Masiello 5: in continua difficoltà sui contropiedi dei padroni di casa.



Biraschi 5,5: sulla fascia sinistra contiene in modo positivo le avanzate di Sema, soffrendo però l’ingresso di Zeegelaar.



Lerager 5: la mediana ha bisogno della sua qualità, ma lui non si fa mai sentire. In fase di palleggio è piuttosto estraneo.



Behrami 5: De Paul lo porta a spasso. L’ex della gara non vede praticamente mai il 10 argentino. Bocciato.



(dal 1’ s.t. Pinamonti 6,5: è lui a regalare in extremis il pareggio ai compagni. Bravo a raccogliere la respinta sul penalty)



Sturaro 5: in mezzo al campo fatica e non poco. Può e deve fare di meglio.



Cassata 4: di gran lunga il peggiore in campo. Non riesce a contenere le avanzate friulane, sbagliando tutti i passaggi possibili in ripartenza.



(dal 37’ s.t. Destro sv)



Falque 6: il più spigliato del reparto offensivo nella prima frazione. Lascia il posto a Pandev.



(dal 14’ s.t. Pandev 6,5: come all’andata, ancora a segno contro i bianconeri. Ha il merito di riaprire il match)



Sanabria 5: non si vede mai, Nicola se ne accorge tardi. Inesistente.



(dal 32’ s.t. Favilli sv)





All. Nicola 6: il VAR gli regala un pareggio che fino a pochi minuti dal fischio finale sembrava impossibile. Si prende una piccola rivincita contro la sua ex squadra.