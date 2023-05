GENOA-BARI 4-3



Martinez 6: non arriva sulla punizione di Esposito e neppure sui traccianti di Benedetti e Cheddira. Compie però almeno un paio di bell’interventi che gli valgono la sufficienza.

(dal 46' st Agostino SV: la gioia del debutto in prima squadra nella notte più lunga della recente storia rossoblù. Brividi)



Hefti 6,5: chiude una stagione personalmente non semplice con una bella prestazione. Il Grifo che verrà potrà contare anche su di lui.



Vogliacco 6,5: barese dal cuore duro che non si intenerisce di fronte alla squadra della sua terra. Core ‘ngrato.



Dragusin 7: legge sempre in anticipo le intenzioni degli avversari manco avesse la sfera di cristallo. Nostradamus.



Sabelli 7: segna un gol pazzesco, il primo dopo cinque lunghi anni di digiuno. Ma anziché farsi travolgere dalla gioia che pervade Marassi preferisce tenersi dentro di sé tutta la felicità in segno di rispetto verso i suoi ex tifosi. I biancorossi, in tutta risposta, gli danno più colpa che a una pentolaccia...

(dal 33' st Frendrup SV)



Strootman 6,5: dominatore incontrastato della via mediana. Contro di lui le azioni del Bari si infrangono come le onde sugli scogli di Boccadasse.



Badelj 6,5: capitano nella sera del Capitano a cui non ruba la scena pur disputando la consueta gara senza sbavature. Nel recupero conquista il rigore dell'apoteosi.



Jagiello 6: la corsa non manca mai, la qualità invece appare un po’ deficitaria rispetto ai suoi standard abituali.



Gudmundsson 6,5: il clima magico che si respira a Marassi ispira la sua vena fantasiosa che esplode nel gol che porta al raddoppio rossoblù. Cala vistosamente alla distanza. Ma può permetterselo.

(dal 46’ st Criscito 8: aveva detto che sarebbe sceso in campo anche zoppo pur di onorare con la presenza la sua ultima gara da calciatore. E così in effetti fa, accolto dall’inevitabile boato della sua gente. Il destino poi ci mette lo zampino regalandogli il più incredibile dei finali. Come nelle favole!)



Salcedo 6: prova a imitare Sabelli cercando con insistenza il gol dell’ex e per l’applicazione che ci mette lo meriterebbe anche. A differenza del compagno però non ha la stessa fortuna.

(dal 21' st Puscas 6,5: fa a sportellate con la difesa avversaria inseguendo un gol che non arriva per questione di centimetri. Comunque valoroso: guerriero)



Coda 7: alle undici reti segnate (bottino magro per uno come lui), aggiunge gli assist numero sette e numero otto della sua stagione. Molto più che un semplice centravanti. Alla faccia dei detrattori.

(dal 21’ st Ekuban 7: nel giorno più bello da quando è al Genoa trova il gol che cercava da sempre in rossoblù: quello sotto la Nord che ne accoglie l’ingresso in campo con un’ovazione da star. Giusto premio per un ragazzo umile e spesso incompreso).



All. A. Gilardino 6,5: chiude la stagione con una bella e pirotecnica vittoria in cui trova spazio anche chi ne aveva avuto meno. Missione compiuta. E nel migliore dei modi.