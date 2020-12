: poche colpe sui gol, per il resto non è chiamato a interventi importanti nel corso dei novanta minuti: prova in tutti i modi a tenere Caprari, ma non riesce a farlo né con le buone né con le cattive. Partita di sofferenza pura per l'ex Palermo: l'arbitro lo grazia per il fallo commesso su Caprari(dal 75': leggermente meglio del suo compagno di reparto, ma le difficoltà sono state tante anche per Bani che ingaggia un bel duello con Lapadula, da cui spesso esce perdente: in ombra anche lui che dovrebbe essere l'elemento di esperienza della retroguardia. Va in affanno quasi subito, poi nel finale commette il fallo che porta al rigore del 2-0: poche sbavature in fase difensiva, tiene bene la posizione ma un minuto prima di uscire si perde Insigne che punisce il Genoa(dal 58': in campo subito dopo lo svantaggio, non riesce a incidere come vorrebbe): non spinge come dovrebbe, pur non avendo compiti difensivi da assolvere. Male, anche perché non riesce nemmeno a dare una mano a Goldaniga per tenere a freno Caprari: corsa e dinamismo non mancano, precisione e capacità di giocare nello stretto, di gestire la pressione degli avversari, invece sì. E la manovra del Genoa ne risente: Maran gli affida le chiavi della squadra e francamente non si capisce il perché. Assai modesto il suo contributo, sia quando si tratta di mettere un freno alle iniziative del Benevento che quando invece è chiamato a costruire(dal 58': gioca tanti palloni, ma non trova mai il modo per mettere ordine nella sua squadra): il migliore del Genoa per spirito di iniziativa e intraprendenza. Si accende a intermittenza, ma quando lo fa i difensori del Benevento fanno fatica a tenerlo: non riesce a ripetere l'ottima prestazione di mercoledì contro il Milan. La squadra lo serve male, ma quei pochi palloni giocabili che riceve, li gestisce male o finisce per perderli. Un evidente passo indietro(dal 71': è l'uomo più pericoloso del Genoa, quello contro cui la difesa del Benevento fa più fatica. Solo Montipò gli nega la gioia del gol, sul destro a volo dal limite dell'area(dal 58': riesce a combinare poco)All.: premia Destro ed è una scelta che ci può stare alla luce dei due gol, ma lo tiene in campo per 70 minuti e si fa a fatica a comprenderne la logica. Toglie prima Shomurodov che sembrava in palla, finisce la partita con tre centrali difensivi di ruolo nonostante ci fosse lo svantaggio da rimediare. Incomprensibile