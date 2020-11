Udinese-Genoa 1-0



Perin 5,5: poco può sul destro da fuori di De Paul. Nel recupero viene espulso per fallo da ultimo uomo su Stryger Larsen.



Biraschi 6: Non soffre particolarmente la fisicità di Okaka. Costretto ad uscire per infortunio alla fine della prima frazione.



(dal 1’ s.t. Goldaniga 6: dalle sue parti l’Udinese sfonda raramente)



Bani 5,5: esce in ritardo sulla conclusione del 10 bianconero, non riuscendo a chiudere lo specchio.



Masiello 6: fondamentale l’esperienza con cui impedisce a Lasagna di arrivare dalle parti di Perin per chiudere la partita.



(dal 44’ s.t. Destro sv)



Ghiglione 5: soffre le avanzate di Zeegelaar e Pereyra. Non riesce ad incidere.



Sturaro 5,5: in mezzo al campo De Paul lo porta a spasso, saltandolo spesso con facilità.



(dal 24’ s.t. Zajc 6: ha pochi minuti a disposizione per dimostrare le sue qualità)



Badelj 6: il più saggio dell’intera mediana. Bravo nel far girare palla, meno in fase di recupero.



Lerager 5,5: prova piuttosto anonima per il centrocampista danese. Più sostanza che qualità.



Pellegrini 6: discorso simile si può fare per il laterale rossoblù. Cresce nel secondo tempo.



(dal 36’ s.t. Parigini sv)



Pandev 5: si perde per tutta la durata del match tra le maglie friulane. Inesistente.



(dal 24’ s.t. Shomurodov 6: entra per aiutare il compagno di reparto a tenere palla in avanti)



Scamacca 6: illude i compagni con il gol, poi annullato, in pieno recupero.





All. Maran 5,5: esce dal Friuli con zero punti in tasca. I cambi, tardivi, non riescono a cambiare il risultato.