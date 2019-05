Atalanta-Genoa 2-1



Radu 5,5: non ci arriva del tutto sul tiro di Gosens, ma il gol è annullato, così come il secondo del colombiano. Beffato ma salvato. Sul primo gol ci stava arrivando anche, ma sul secondo non poteva fare granché.



Biraschi 5,5: per fermare Freuler deve ricorrere al fallo, poi si perde sul tris d'attacco della Dea ed è come se non ci fosse.



Romero 7: ferma gli acuti in profondità di Zapata contenendolo senza troppa fatica. Sfila via la sfera alla pantera che è un piacere e lo blocca in ogni azione offensiva. Bene, è riuscito dove quasi tutti falliscono e nella ripresa Gollini deve deviare per impedire il suo gol di zucca. Ammonito, fa un assist al bacio di tacco per l'unico gol di Pandev.



Zukanovic 5: l’ex nerazzurro impedisce a Zapata di muoversi troppo in area piccola grazie alla sua fisicità ma poi si addormenta sull’incursione di Barrow e Prandelli fa a meno di lui.



(Dall’11’ s.t. Pedro Pereira 6: fa il compitino ma non dà la svolta alla squadra e alla partita).



Criscito 6: capisce tutto degli affondi di Castagne e testa i suoi tacchetti su Ilicic, l’osservato numero 1. La palla gli passa sotto il naso ma la agguanta Freuler.



Lerager 5,5: parte bene coprendo sia l’area piccola che quella di centrocampo, scontrandosi soprattutto con Freuler.



(Dal 6’ s.t. Pandev 6,5: entra giusto per farsi ammonire e per segnare a 1’ dalla fine il gol della bandiera).



Radovanovic 5,5: tenta il primo tiro verso la porta al 5’ p.t. ma è abbondantemente fuori. Contro un Ilicic scatenato nella ripresa non può nulla e si lascia scavalcare.



Veloso 6: un brutto fallo su Ilicic gli costa il giallo a inizio gara, poi Castagne gli fa il velo per recuperare tutte le palle e Ilicic lo vede solo dopo che è passato. Si riprende alla mezzora con un colpo che preoccupa Gollini. Ed è ancora lui ad avvicinarsi al gol al 45’ p.t., ma Gollini dice no. Più pericoloso di Lapadula e Kouame.



Bessa 5: pressa Djimsiti e Freuler, ma per fermare lo svizzero deve buttarlo a terra. Palomino recupera ogni sua palla e lo chiude.



Lapadula 5: i suoi guizzi in avanti sono facilmente intuibili da Palomino. Ci prova con la zucca al 15’ p.t. ma con risultati indegni di nota. Cerca subito il pari nella ripresa ma il navigatore per la porta non prende il segnale.



Kouame 6: fa sempre paura la sua corsa in area di rigore, Djimsiti e Hateboer gli tengono gli occhi addosso mentre si sposta al centro, a destra e a sinistra per disorientare gli avversari, ma anche Castagne lo chiude.



(Dal 28’ s.t. Sanabria sv: doveva entrare per segnare ma non gli riesce).





All. Prandelli 5,5: l’Atalanta è un’avversaria nel pieno della sua forma fisica, ma i suoi uomini in difesa riescono a contenere i nerazzurri, soprattutto Romero che fa il lavoro sporco su Zapata. Nella ripresa però la predominanza nerazzurra in ogni reparto e la stanchezza dei suoi regalano la vittoria alla sua ex squadra. Non benissimo i cambi, Pandev era il più carico e poteva entrare prima.