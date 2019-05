Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Genoa, parla a Sky Sport prima della sfida contro l'Atalanta: "Siamo sempre stati compatti, purtroppo il presidente non può frequentare Marassi per ovvi motivi, questo è un grande dispiacere per tutto il sistema, oggi ci è riuscito e ci fa piacere. Siamo concentrati sull'impegno contro la squadra più in forma del campionato. Avremmo potuto chiudere con più fortuna il discorso salvezza, oggi siamo qui per ribadire la nostra volontà di mantenere la società in Serie A"