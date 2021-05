Perin 6.5: con lui in porta è sempre difficile fare gol, chiedere a Orsolini. Insuperabile.



Zappacosta 7: nella sua mattonella lascia ben poco spazio per le discese avversarie, davanti crea il caos. E il gol.



Zapata 6: partita condizionata dal giallo guadagnato dopo pochi secondi, mantiene comunque Palacio abbastanza sotto controllo.



Goldaniga 6: inchiodato alla difesa per lasciare libertà a Zappacosta agisce come centrale aggiunto, sempre attento e mai banale.



Masiello 6.5: poche le incursioni dal suo lato, Palacio preferisce spesso affondare dalla parte opposta.



Behrami 6.5: il solito mastino che morde le caviglie, salva il risultato con un intervento al limite di miracoloso su Palacio.



(dal 24’ st Zajc 6: si limita a svolgere il suo compito).



Strootman 6.5: utile in entrambe le fasi, non molla fino alla sostituzione e supporta al meglio i compagni.



(dal 37’ st Cassata: s.v.)



Badelj 6.5: buon avvio, protagonista con l'assist, ma poi cade vittima di un infortunio.



(dal 32’ pt Rovella 6: tatticamente cambia poco, pochi acuti ma tanta sostanza).



Shomurodov 5.5: occasione importante sprecata in avvio di partita poi quasi il nulla.



Scamacca 6.5: anche per lui ottima chance sciupata oltre al rigore segnato, in una partita spesa soprattutto come esterno di copertura.



(dal 37’ st Pjaca: s.v.)



Pandev 5.5: ci prova ma non riesce a rendersi utile nella costruzione del gioco, peccato perché da lui ci aspetta di più.



(dal 24’ st Radovanovic 6: meglio del compagno di reparto, si fa vedere).





All.: Ballardini 6.5: partita decisiva giocata con la giusta intensità per eludere il pressing avversario. Il Bologna a tratti fa il gioco ma i gol li hanno segnati i suoi.