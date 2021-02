partita quasi da spettatore da parte del portiere del Genoa. Il Torino non riesce quasi mai ad andare alla conclusione in porta e l’estremo difensore rossoblù deve limitarsi a svolgere l’ordinaria amministrazione.prestazione solida da parte del numero 55 del Genoa. Non ha paura a spazzare il pallone quando è necessario farlo evitando possibili rischi per la propria squadra. Nel complesso la sua partita è positiva.dei tre centrali mandati in campo da Ballardini nella formazione titolare è quello che quest’oggi appare maggiormente in difficoltà. Fatica soprattutto nei corpo a corpo con gli attaccanti avversari. Nel primo tempo, inoltre, perde malamente un pallone sulla trequarti campo difensiva lanciando, di fatto, Belotti verso la porta di Perin.: sfortunato il capitano del Genoa che, dopo appena 17 minuti di gioco è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio.(Dal 17’ p.t.: poco dopo il suo ingresso in campo è bravo a rimediare a un errore di Radonavic immolandosi su un conclusione di Belotti. Prosegue la sua partita con altre buone chiusure difensive).dei tanti ex di questa partita è l’unico presente in casa Genoa. E’ autore di una buona prestazione sulla fascia destra, si fa vedere in avanti ogni volta che nel ha la possibilità e nel secondo tempo sfiora anche il gol con una conclusione dal limite che viene ribattuta dal palo.prestazione in crescendo da parte del numero 16 del Genoa che impiega un po’ di tempo prima di entrare realmente in partita. Meglio nei secondi quarantacinque minuti che nei primi.non fa sentire l’assenza di Badelj in mezzo al campo. Buona prestazione da parte del giovane centrocampista.gioca una prestazione di quantità ma anche di tanta qualità, vincendo il duello nella sua zona di campo con Rincon. Sempre pulito negli interventi e preciso quando è chiamato a smistare il pallone.seppur con qualche affanno, riesce a contenere un cliente difficile come Singo. A fine primo tempo si fa anche vedere pericolosamente in avanti con una conclusione che Sirigu è bravo a respingere.non riesce a ripetere l’ottima prestazione di una settimana fa contro il Napoli. Quest’oggi l’attaccante macedone si vede poco in campo, non riesce mai a entrare realmente nel vivo del gioco. All’intevallo Ballardini lo richiama in panchina.(Dall’1’ s.t.meglio del compagno che sostituisce ma potrebbe fare di più)un colpo di testa terminato alto in apertura di match e poco altro. Il centravanti del Genoa viene contenuto bene dai difensori del Torino e questa’oggi non riesce a incidere come spesso aveva invece fatto nelle ultime partite.(Dal 32’ s.t.di testa divora il gol dell’1-0 concludendo debolmente tra le braccia di Sirigu)il Genoa dimostra di essere una squadra in forma, solida difensivamente e capace di fare male a qualunque avversario. Con un po’ più di fortuna quest’oggi sarebbe potuta arrivare un’altra vittoria.