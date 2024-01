Genoa-Lecce: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Genoa-Lecce (domenica 28 gennaio con calcio d'inizio alle ore 12.30 in diretta su DAZN e Sky Sport, canale 251) è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. Liguri, che dopo la vittoria di Salerno, vogliono allontanarsi sempre più dalla zona calda della classifica. Stesso obiettivo per i salentini, reduci dalla netta sconfitta contro la Juventus.



LE ULTIME - Emergenza senza fine per Gilardino, che contro il Lecce perderà Badelj e Frendrup per squalifica. Il tecnico confida però almeno nel recupero di Sabelli (risentimento all’adduttore destro). De Winter, al rientro, andrà a destra, con Spence spostato a sinistra e Vasquez più avanzato, come esterno in mediana. Strootman in regia, Thorsby mezzala. Tempi lunghi per poter rivedere in campo Messias. D’Aversa, invece, potrebbe tornare a scegliere una formazione più offensiva, con Oudin a centrocampo (e non più nel tridente) e Sansone titolare. Piccoli insidia Krstovic per una maglia dal 1’.



PROBABILI FORMAZIONI -



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Spence; Sabelli, Malinovskyi, Strootman, Thorsby, Vasquez; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. All. D’Aversa