Davide Nicola, allenatore del Genoa, parla alla vigilia del match con il Lecce, tappa decisiva per il cammino dei rossoblù verso la salvezza. Ai microfoni di Genoa Channel, Nicola dice: “Andiamo a prenderci questo risultato e questa prestazione importante, perché ne abbiamo la possibilità. È la gara più importante perché è quella che ci dà la possibilità di arrivare prima al nostro obiettivo. Mettiamo in chiaro una cosa: da quando sono arrivato io abbiamo solo pensato ad arrivare al nostro obiettivo. Abbiamo conquistato punti (da 11 a 30) così come consapevolezza, gioco e coraggio".



L’allenatore del Genoa aggiunge: “Questo è il momento clou, il più interessante, perché è qua che possiamo raggiungere quel che cerchiamo da tempo, farlo insieme e avere la consapevolezza di salvarci due volte. Questo campionato resterà nella storia e noi dobbiamo avere una grande voglia, consapevolezza e coraggio”.